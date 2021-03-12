Российский лыжний Сергей Устюгов выступит как минимум в одной гонке на предстоящем чемпионате России. Об этом сообщил тренер двукратного чемпиона мира Маркус Крамер.

«Он постарается выступить минимум в одной гонке, но прежде нам надо посмотреть, что он сможет сделать на тренировках», — приводит слова Крамера ТАСС.

Напомним, что Устюгов из-за травмы досрочно завершил выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе. На прошлой неделе он вернулся в Россию для подготовке к чемпионату страну.

Чемпионат России состоится в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе гонок значится шесть дисциплин.