Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил отношение к информации о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в стан «сливочных».

По словам Зидана, все прекрасно знают, что значит Криштиану для Мадрида — все го очень любят и ценят то, что он сделал.

«Но сейчас он футболист «Ювентуса» и у него там все хорошо. Я ничего не могу вам сказать, разговоров много, но нужно уважать все это», — цитирует Зидана Marca.

Напомним, что 36-летний португалец перебрался из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года за 117 млн евро. Соглашение Роналду со «старой синьорой» истекает в 2022 году.