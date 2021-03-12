Крайний защитник «Сочи» Сергей Терехов выразил отношение к игре за «Оренбург» нынешнего полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

По словам Терехова, они с Суторминым играли на одном фланге, поэтому много разговаривали на поле.

«Много ругались. Леша тогда очень слабо играл в обороне. Придя к нам, думал, что он крайний нападающий и может не возвращаться в защиту. И что будет забивать десятки голов. А оказалось, что нужно и сзади отрабатывать», — сказал Терехов.

Терехов отметил, что Сутормин быстро усвоил, что нужно отрабатывать в обороне и благодаря Юрию Газзаеву прибавлял на глазах — было видно, что его ждет хороший клуб.

Напомним, Сутормин перешел в «Зенит» летом 2019 года. До этого он три года провел в составе клуба, который сегодня называется «Оренбург».