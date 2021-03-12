Российская биатлонистка Анастасия Егорова и норвежка Эмили Охейм Калькенберг выиграли золото в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Обе спортсменки чисто прошли два огневых рубежа. На третьем месте оказалась итальянка Ребекка Пасслер, также прошедшая стрельбу без промахов.

Еще три россиянки вошли в десятку: Елизавета Каплина заняла шестое место, стреляя чисто. Екатерина Носкова — восьмое с двумя промахами. Анастасия Шевченко стала девятой (один промах).

Анастасия Гореева стала шестнадцатой с тремя промахами. Валерия Васнецова с двумя промахами двадцатая. Наталья Гербулова с тремя промахами — 37-я. Алина Кудисова сделал шесть промахов и заняла 94-е место.