Президент Владимир Путин поздравил заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина с юбилеем. Четыре дня назад специалисту стукнуло 80 лет.

Поздравление застало Мишина на тренировке. В пятницу утром он проводил занятие со своей группой в «Юбилейном». В это время глава государства через председателя Комитета по физической культуре и спорту Петербурга Антона Шантыря передал свое поздравление.

В поздравлении Путин отметил большой вклад Мишина в развитие отечественного спорта и пожелал специалисту новых свершений в его работе.

Напомним, что Мишин работает с такими спортсменами, как Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Михаил Коляда и другими фигуристами.