«Зенит» сделал изменения в заявку на Единую лигу ВТБ перед окончанием периода дозаявок, который был назначен на пятницу, 12 марта.

Новичок клуба центровой Тарик Блэк теперь сможет выступать за команду Хави Паскуаля в матчах Единой Лиги ВТБ. Американец попал в заявку вместо свое соотечественника атакующего защитника Кей Си Риверс. Напомним, что «Зенит» ограничен легионерами в общей заявки клуба.

При этом, Риверс продолжит выступать за «Зенит» в Евролиге. Блэк будет играть и там, и там.

В текущем сезоне Лиги ВТБ Риверс набирал 8,3 очка, 2,8 подбора и 1 передачу за 23 минуты на площадке.

Тарик Блэк, пришедший в «Зенит» в феврале, успел провести только две игры в Евролиге, набирая в среднем четыре очка и 2,5 подбора за 16 минут.