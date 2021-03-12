Российский боец ММА в тяжелой весовой категории Александр Емельяненко отдал «Мерседес» главе бойцовского клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову, поскольку проспорил и нарушил обещание год не пить.

Об этом в интервью порталу «Спорт-Экспресс» сообщил менеджер бойца Азамат Бостанов.

Бостанов отметил, что дорогую машину, подаренную Рамзаном Кадыровым, Александр Емельяненко вернул, когда проиграл спор, сдержал свое слово, хотя стоимость автомобиля начинается от трех миллионов рублей.

«Учитывая немалую сумму, для меня лично этот спор был бы отличным стимулом. Для Александра… Как видите, у него есть свое желание, которое иногда невозможно усмирить», — сказал менеджер.

Напомним, Александр Емельяненко известен своим пристрастием к спиртным напиткам, он неоднократно попадал в скандалы под воздействием алкоголя.