Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон высказался о временном отстранении представителя Латвии Андрея Расторгуева из-за пропуска трёх допинг-тестов в течение года.

В интервью изданию Aftonbladet Самуэльссон отметил, что Расторгуев – один из самых приятных парней на Кубке мира. «Если он замешан в допинге, то это печально. Если пропускаешь три теста, то выглядит это не очень. Все знают правила, неловко, когда совершаются ошибки», — сказал швед, добавив, что потенциально карьера Расторгуева разрушена.

Биатлонист отметил, что увидел новость об отстранении латвийца незадолго до старта спринта в Нове-Место и очень разочаровался, поскольку не так сложно указывать местоположение в системе ADAMS.

«Если это случайность, то все равно громкий случай. А если это получилось намеренно, то это очень печально. Если ты пропустил два теста, то не пропустишь еще один», – заключил Самуэльссон.