Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о выступлениях лидера сборной команды Александра Логинова в сезоне-2020/21.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Хованцев отметил, что на выступлениях Логинова сказались проблемы прошлого сезона и трагедия в семье — смерть отца.

«Логинов, прежде всего, стал хуже стрелять. Ногами тоже немного просел. Например, для меня большее значение имеет не сколько человек проиграл ходом, а каким он был, шестым или 25-м», — сказал Хованцев, отметив, что в этих цифрах большая разница, поскольку ногами Логинов может проиграть 40 секунд, но быть 25-м по ходу и иметь 24 соперников, которых должен обыграть в стрельбе.

«Если он шестым проиграл больше минуты, при условии, что Йоханнес Бё привез второму человеку 40 секунд, то это результат», — сказал Хованцев, отметив, что спортсмену за счет стрельбы в этом случае нужно будет обыгрывать меньшее число противников.

По словам Хованцева, в те годы, когда Логинов был в числе претендентов на призы, он гораздо ближе был по части хода.