Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на хорошие показатели рейтнга трансляций лыжного чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе, гонки на котором он комментировал.

«Говорил же, плотно возьмусь за лыжные гонки — и рейтинг взлетит до небес!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, по данным Mediascope, по итогам прошедшей недели лучшие показатели среди спортивных трансляций у мужского классического марафона на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. Эта гонка завершилась скандалом, поскольку незадолго до финишного коридора норвежец Йоханнес Клэбо непредумышленно сломал палку россиянину Александру Большунову и выбил его из борьбы за первое место.

После гонки судьи долго принимали решение о дисквалификации норвежского лыжника, все это время трансляция шла в прямом эфире по «Матч ТВ».