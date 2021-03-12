Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о том, как себя чувствует Александр Большунов перед финальным этапом Кубка мира в швейцарском Энгадине.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» тренер сообщил, что пока все идет по плану. Страсти уже улеглись. Спортсмены смотрят вперед, думают о предстоящих двух. Сегодня был просмотр трассы, все катались — и Большунов, и Клебо», — сказал Бородавко, отметив, что концовка сезона выходит тяжелой для всех и никто не находится в состоянии набора формы.

Также тренер отметил, что Большунов побежит гонку на пятый день акклиматизации, поэтому она будет очень трудной. «Это будет принципиально, но это всего лишь гонки в Энгадине. Это не чемпионат мира. Разумеется, два таких спортсмена не хотят уступать друг другу никогда. И это привлекает всех к лыжным гонкам», — сказал Бородавко.