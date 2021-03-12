Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира АТР 250 в Марселе на стадии четвертьфинала, уступив представителю Австралии Мэттью Эбдену.

Игра состоялась на центральном корте «Пале де Спортс» и продлилась 1 час и 53 минуты. Спортсмены сыграли три сета, счет по партиям 6:4, 4:6, 2:6 в пользу Эбдена.

На счету Хачанова 4 подачи навылет, также россиянин сделал одну двойную ошибку. Эбден сделал за всю игру пять эйсов и также сделал одну двойную ошибку.

Отметим, Карен Хачанов занимает 21-е место в рейтинге 52 недель АТР, в то время как его соперник — лишь 287-е место.

В полуфинале турнира в Марселе Мэттью Эбден сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым и Янником Синнером, эта встреча завершится чуть позднее.