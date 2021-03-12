Российский продюсер Яна Рудковская высказалась об уходе Алены Косторной из академии «Ангелы Плющенко» после полугода сотрудничества.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Рудковская отметила, что юридические вопросы обсуждать бы не хотела, поскольку есть юристы, которые за свою работу получают деньги. По словам продюсера, Косторная ей очень сильно импонировала, но так сложилось, что она решила уйти.

«У меня остались отличные отношения к Аленой, контракт пока не расторгнут, мы не торопимся, и нас не задевает, что юридически она еще у нас, а фактически уже там», — сказала Рудковская, добавив, что Косторной желают только добра, и к ней нет вопросов что у самой Рудковской, что у ее мужа, Евгения Плющенко.

«Мы остались хорошими друзьями. А по контракту пусть разбираются — есть понимание у обеих сторон. Про контракт с мамой и не знал бы никто, если бы Даниил Маркович (Глейхенгауз) не рассказал об этом СМИ», — сказала Рудковская.