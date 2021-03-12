Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин попал в сферу интересов испанской команды из топ-6 Ла Лиги.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат», ссылаясь на два собственных отдельных источника.

По информации одного из источников, Головин попал в шорт-лист испанского клуба, который собирается усиливать полузащиту. Также информацию подтвердил второй источник, отметив, что до сделки пока далеко, но стороны вернутся к обсуждению возможного трансфера ближе к лету.

Напомним, Александр Головин играет в Европе с сезона-2018/19. В текущем сезоне футболист провел 14 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 6 передач. Стоимость Головина, по оценкам Transfermarkt, составляет 19 миллионов евро.