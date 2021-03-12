Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о том, что в России просыпается оживленный интерес к лыжным гонкам.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Бородавко отметил, что поддержка от множества людей Александра Большунова после проигрыша в марафоне — это очень приятно, она говорит о патриотизме россиян.

«Ощущается единство нации и единство народа. За Сашу полстраны переживает как за близкого человека», — сказал Бородавко, добавив, что ему нравится, что к лыжным гонкам сейчас есть такое внимание и интерес.

«Наши спортсмены своими выступлениями заставили полюбить этот вид спорта. И я очень надеюсь, что теперь еще больше людей будут отдавать детей в лыжные секции», — отметил тренер, подчеркнув, что в таком случае сборной России удастся достигнуть такого же уровня развития лыжного спорта, как в Норвегии.