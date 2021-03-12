Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю Испании Роберто Баутисте Агуту в полуфинале турнира АТР 250 в Дохе, Катар.

Игра состоялась на центральном корте комплекса «Халифа Интернешнл» и заняла 1 час и 13 минут. Спортсмены сыграли два сета, счет 6:3, 6:3 в пользу испанского теннисиста.

На счету Рублева восемь подач навылет, а также одна двойная ошибка. Его оппонент совершил два эйса, но ни разу не ошибался на подаче.

Отметим, до полуфинала турнира в Дохе Рублев дошёл, не участвуя в матчах: его соперники Ришар Гаске и Мартин Фучович не вышли на игры.

В финале Роберто Баутиста Агут сыграет с победителем второго полуфинала, в котором между собой сыграют американец Тейлор Фритц и представитель Грузии Николоз Басилашвили.