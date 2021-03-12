Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о происшествии на тренировке биатлонистов во время этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Губерниев отметил, что случай произошёл вчера, 11 марта.

«Накануне упала световая мачта и чуть не убила спортсмена. В прямом смысле! Световая мачта упала прямо на трассу в момент тренировки», — сказал комментатор, добавив, что в своё время похожий случай был в Ханты-Мансийске, и там это было скандалом, а в Чехии мачта могла реально убить человека и организаторы молчат.

По словам Губерниева, есть видеоподтверждение этого эпизода: спортсмен увидел как на него падает мачта, и он успел проскочить на безопасное место.