Российский футболист, полузащитник «Монако» Александр Головин может в летнее трансферное окно перейти в «Севилью».

Об этом сообщает портал Metaratings со ссылкой на собственные источники. Как стало известно СМИ, «Севилья» заинтересована в покупке атакующего полузащитника, а спортивный директор клуба Рамон Мончи активно следит за французским рынком, в частности, за «Монако».

Ранее «Севилья» и «Монако» в последние несколько трансферных окон проводили сделки друг с другом.

Об интересе к Головину со стороны клуба топ-6 чемпионата Испании ранее сообщал портал «Чемпионат».

Отметим, Александр Головин ранее был признан лучшим игроком февраля в Монако. В текущем сезоне он забил 4 гола и сделал 6 передач за 14 матчей.