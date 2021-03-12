«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 23:00 мск. «Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюскал»

Клуб до сих пор испытывает сложности, ведь так и находится около зоны вылета. Хозяева сегодняшнего матча располагаются на шестнадцатой строчки, опережая ближайших преследователей «Фулхэм» всего на один балл, что является очень шатким преимуществом.

Помимо статистики, по игре «Ньюскал» также испытывает сложности, ведь за последние 15 встреч в рамках АПЛ клуб заработал себе в корзину всего две победы. А последним матчем, где клуб выходил победителем была встреча против «Саутгемптона», которая прошла более месяца назад.

Как ни крути, но коллектив в ужасном положении и какая бы не была статистика перед текущим матчем, даже против не самого сильного соперника из «Астон Виллы», шансов у них не так много на победу.

«Астон Вилла»

Клуб, в то же время, также спускается вниз по турнирной лестнице и располагаются на девятой строчке, однако в отличии от своих сегодняшних оппонентов, «Астон Вилла» имеет ещё одну встречу в запасе.

Однако хорошего также не много, клуб выиграл только одну из пяти последних встреч, плюсом Джейк Грилиш травмирован, а значит в атаке они не так хороши, как могли бы быть.

А больше одного гола в матче команда забивала ещё в конце января, все остальные победы завершились с не совсем результативным счётом 1-0.

«Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз и ставка

На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 3.85, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Астон Виллы» — за 2.05.

Аналитики считают, что обе команды не сильно активны готовы сегодня брать игру под свой контроль, поэтому предлагают взять ничейный результат с коэффициентом 3.60