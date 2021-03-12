Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первый день предсезонных тестов «Формулы-1».

Тесты проходят в Бахрейне на автодроме «Сахир». Ферстаппен прошёл 139 кругов на резине «софт», его результат — 1 минута и 30,674 секунды.

Второе время дня показал пилот «Макларен» Ландо Норрис, уступив 0,215 секунды. На его счету 46 кругов на «медиуме». Замкнул тройку лидеров первого дня Эстебан Окон. Он проехал 129 кругов на «софте».

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин 70 кругов откатал на «медиуме», его быстрейший круг на 4,124 секунды медленнее результата Ферстаппена. Более чем на секунду Мазепин опередил своего напарника Мика Шумахера, тот проехал лишь 16 кругов на резине «хард».