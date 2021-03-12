Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира АТР 250 во французском Марселе, обыграв представителя Италии Янника Синнера.

Игра на центральном корте комплекса «Пале де Спортс» заняла 1 час и 17 минут, счёт по партиям 6:2, 6:4 в пользу Медведева.

На счету Медведева 7 эйсов, также он допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Синнер сделал всего две подачи навылет и не сделал ни одной двойной ошибки.

В полуфинале турнира Даниил Медведев сыграет с представителем Австралии Мэттью Эбденом, 287-й ракеткой мира. Этот теннисист в своем четвертьфинале сумел обыграть россиянина Карена Хачанова в трех партиях.

Призовой фонд турнира составляет более 400 тысяч евро.