Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на девятом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Представительница Норвегии совершила один промах на стойке, но показала лучший ход и прошла дистанцию за 18 минут и 11 секунд.

Второе место заняла представительница Германии Дениз Херрман, она не допустила промахов на огневом рубеже, но уступила норвежке около шести секунд. Третье место у итальянки Доротеи Вирер, она без промахов прошла дистанцию и проиграла на финише 10,5 секунды.

Лучшая из россиянок — Татьяна Акимова, она заняла 25-е место с одним промахом. Остальные российские биатлонистки финишировали за пределами топ-40. Лариса Куклина заняла 42-е место, Светлана Миронова — 52-е, Ульяна Кайшева — 58-е. Евгения Павлова и Ирина Казакевич не попали в пасьют.