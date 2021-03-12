Некоторое время назад комментатор и ведущий по CS:GO Виталий v1lat Волочай высказался о критике журналиста Ричарда Льюиса про нынешнего наставника состава Natus Vincere Андрея B1ad3 Городенского. По его словам, ненависть журналиста и его коллеги с Данкана Thorin Шилдса не объективна, а также, что этих представителей киберспортивной сферы выгнали из многих проектов.

Сам комментатор в качестве аргументов привёл в пример турнирных операторов DreamHack, ELEAGUE и WSOE, которые прекратили взаимную работу с журналистом. В ответ на это сообщение, журналист Ричард Льюис резко высказался о том, что v1lat не прав и обвинил его в клевете.

Ни одна из этих компаний не увольняла меня. В последний раз прошу взять свои лживые слова обратно. И после этого не смей больше произносить мое имя, кусок дерьма. Ты лжец и червь. Я больше уважаю дерьмо, которое убираю со своих ботинок, чем тебя. У тебя начались истерика, потому что ты до одурения болеешь за NAVI.

Данный спор проходил несколько часов, однако стороны так и не пришли к совместному консенсусу, а только «подливали масло в огонь». Так Волочай завершил свою мысль, назвав коллегу лузером, который жаждет внимания.

Ненавижу исправлять свои заявления. Ричарда Льюиса никто не увольнял, просто его больше никто не нанимает. Возможно, потому, что он уже не журналист, а обычный лузер, жаждущий внимания.

Диалог оборвался на реплике Ричарда Льюиса, а комментатор в конечном итоге признал, что вероятно не верно истолковал термин «увольнение». Несмотря на это, оба представителя киберспортивной сцены остались при своём.