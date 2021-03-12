Российский продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о тренерской системе в академии «Ангелы Плющенко».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Рудковская поведала, как сейчас Плющенко относится к новичкам в академии.

«Евгений сейчас очень придирчиво относится к рассмотрению новых кандидатур. У него более индивидуальный подход, своя система, как у Мишина», — отметила продюсер, подчеркнув, что те, кто соглашается идти по системе Плющенко, то имеет неплохие результаты.

Напомним, в 2020-м году в академию Евгения Плющенко пришло много новых фигуристов — Леонид Свириденко, Владимир Литвинцев, Александра Трусова, Вероника и Алена Жилины, Валерия Шульская.