Стали известны старт-листы гонок с общего старта классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.

Масс-старты состоятся завтра, 13 марта. Начало мужской гонки назначено на 13:40 по московскому времени, женщины стартуют в 17:30 по мск.

Сборную России в мужской гонке с общего старта на 15 километров представят 8 лыжников: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Артём Мальцев, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин.

В женской гонке на 10 километров сборную России представят семь лыжниц: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая. Яна Кирпиченко не примет участие в этапе Кубка мира, поскольку плохо себя чувствовала после окончания чемпионата мира в Оберстдорфе.