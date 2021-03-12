Российская биатлонистка Лариса Куклина отреагировала на свой результат в спринтерской гонке на девятом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

В интервью «Матч ТВ» Куклина отметила, что команда ожидала совершенно другой результат.

«Я не знаю… Мне настолько стыдно… Мне стыдно за собственный результат, стыдно перед самой собой, перед моими тренерами. Наверное, психологически уже сдалась», — сказала биатлонистка, добавив, что не ждала провала в этом сезоне и разочарована из-за того, что показывает совсем другое.

Биатлонистка рассказала, что на вкатке все было великолепно, и она выигрывала ходом, но после старта сезона в Контиолахти все посыпалось, и она не знает, почему. «Я хочу забыть этот сезон, просто вычеркнуть его из своей жизни, как будто его просто не было. Мы проведём анализ. Надо искать всё с нуля, надо рыться. Так бегать, показывать такие результаты — нельзя. Это ужас», — заключила Куклина.