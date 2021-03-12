Инсайдер Гийом neL Канело рассказал о том, что последний присоединившийся игрок команды Team Vitality Набиль Nivera Бенрлитом пропустит турнир ESL Pro League Season 13 и не будет играть за свой коллектив.

Канело объяснил это обновлённой системой RMR-очков от Valve. Организация не будет играть с шестым игроком на прочих турнирах.

Киберспортсмен присоединился к ростеру осенью 2020 года и за это время достойно выступал на чемпионатах в роли шестого игрока. Одним из главных достижений за коллектив была победа Natus Vincere со счётом 3-2, где «Пчёлы» проиграли первые две карты.

Team Vitality

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