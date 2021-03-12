Инсайдер Гийом neL Канело рассказал о том, что последний присоединившийся игрок команды Team Vitality Набиль Nivera Бенрлитом пропустит турнир ESL Pro League Season 13 и не будет играть за свой коллектив.
Канело объяснил это обновлённой системой RMR-очков от Valve. Организация не будет играть с шестым игроком на прочих турнирах.
Киберспортсмен присоединился к ростеру осенью 2020 года и за это время достойно выступал на чемпионатах в роли шестого игрока. Одним из главных достижений за коллектив была победа Natus Vincere со счётом 3-2, где «Пчёлы» проиграли первые две карты.
Team Vitality
- Ришар shox Папильон
- Дан apEX Мадесклер
- Cэдрик RpK Гойпуэ
- Матье ZywOo Эрбо
- Кевин misutaaa Рабье
Ранее бывший киберспортмен в CS:GO Дмитрий def Лемещук поделился историей о том, Как ему удалось с точки зрения психологии завершить карьеру игрока в CS:GO. По его словам, он применил технику «факторизации целей», благодаря которой взглянул на мир по-новому и переориентировал свои жизненные приоритеты и цели.
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