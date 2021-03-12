Игрок ростера Dota Team по Dota 2 Алексей Nongrata Васильев поделился своими мыслями относительно выступления за ростер в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 3. По словам киберспортсмена, он совершил много ошибок в игре против Team Empire и ему достаточно проблематично возвращаться на профессиональный уровень игры. Об этом он сообщил в интервью RuHub на Twitch.

На первой я сыграл не очень гибко. Мне не стоило грейдить на Enigma третий Necronomicon — надо было взять первые Necronomicon, Blink Dagger и Black King Bar. Парни, я первый раз играю на Enigma. Очень сложно играть после перерыва. Не играл на профессиональном уровне, наверное, с сентября. Но мне нравится, что я могу играть

Ранее игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Богдан Iceberg Василенко высказался о новом коллективе Алексея Solo Березина Dota Team. По его словам, киберспортсмены планируют выступать вместе только в рамках одного турнира и не собираются выступать дальше. Об этом Василенко сообщил на личной трансляции на Twitch.