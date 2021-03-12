Российский лыжник, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов рассказал о том, почему сборной России не удается применять командную тактику по ходу гонок.

Слова Большунова с пресс-конференции цитирует Sports.ru. Большунов отметил, что для того чтобы использовать командную тактику, нужно, чтобы россияне были к финишным разборкам рядом с лидерами.

«А у нас получается, что на финише остаются сборная Норвегии и я один. Поэтому командную тактику не удается использовать», — сказал Большунов.

Также Большунов отметил, что для победы над Йоханнесом Клэбо на финише ему нужно ещё немного потренироваться.

«Было бы неплохо, если бы мне удалось потренироваться с ним, чтобы в будущем навязать ему борьбу в финишном спурте», – сказал Большунов.