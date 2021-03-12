Аналитик и стример по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов высказался об изменениях в составе команды Dota Team. По его словам, микс правильно изменил участников состава и теперь ростер выглядит более сильно. Об этом стример сообщил во время личной трансляции на Twitch.

Они поменяли этих… не отбросов, конечно, но тир-3 игроков Malik и MiLAN на более перспективных ребят. Вот вроде и пошло дело. И KingR на месте

Состав Dota Team

Роман RAMZES666 Кушнарёв

Ростислав fn Лозовой

Алексей Nongrata Васильев

Ринат KingR Абдуллин

Алексей Solo Березин

Ранее игрок ростера Dota Team по Dota 2 Алексей Nongrata Васильев поделился своими мыслями относительно выступления за ростер в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 3. По словам киберспортсмена, он совершил много ошибок в игре против Team Empire и ему достаточно проблематично возвращаться на профессиональный уровень игры. Об этом он сообщил в интервью RuHub на Twitch.