Киберспортмен Бакыт Zayac Эмилжанов присоединился к составу HellRaisers по Dota 2. Игрок заменил Ивана VANSKOR Скорохода. Данная информация была опубликована в телеграм канале директора клуба Алексея Magician Слабухина.

Несколько дней назад «Восставшие из Ада» взяли в роли стендина Бакыта Эмилжанова. Он заменил Илью lil me alone Ильюка. Сообщество предположило, что он заменит украинского игрока на четвёртой позиции. Однако сейчас в ростере два киберспортсмена, которые выступают на поддержке.

HellRaisers

Заур Cooman Шахмурзаев

Заур Cooman Шахмурзаев Никита young G Бочко (аренда)

Никита young G Бочко (аренда) Роман Resolut1on Фоминок

Роман Resolut1on Фоминок Бакыт Zayac Эмилжанов (тест)

Бакыт Zayac Эмилжанов (тест) Илья lil me alone Ильюк

Ранее свободный игрок в Dota 2 Игорь iLTW Филатов поделился своими мыслями о лучшем киберспортсмене первой позиции в дисциплине. По его словам, в ранее самым сильным керри был нынешний участник состава Dota Team Роман RAMZES666 Кушнарёв. Об этом геймер сообщил во время трансляции на Twitch.