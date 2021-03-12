Российский лыжник, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов подвёл итоги сезона-2020/21.

Слова Большунова цитирует портал Sports.ru.

«В этом сезоне была главная цель – взять золото на чемпионате мира, я этого добился, хотелось еще одно золото, но не получилось. Цель взять общий зачёт тоже был достигнута, «Тур де Ски» я тоже выиграл, так что всех целей достиг», — рассказал Большунов, добавив, что достижения говорят о том, что он двигается в правильном направлении и добавляет понемногу с каждым годом.

К олимпийскому сезону Большунов готовится сделать еще один шаг, чтобы показать достойное выступление на играх и взять медаль, которой у него еще нет.

«Еще по сезону я хотел выиграть спринтерский глобус, но в середине понял, что для меня главное – сосредоточиться на ЧМ и завоевать золото, нежели взять спринтерский глобус», — сказал Большунов, подчеркнув, что оставит эту цель на какой-нибудь следующий год.