Арты League of Legends. Фото: leagueoflegends.com

Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о подписании состава по мобильной игре League of Legends: Wild Rift. В ростер вошли пять игроков из Китая.

Операционный директор «Рождённых Побеждать» Алексей xaoc Кучеров поделился почему именно клуб пошёл на такой шаг. По его словам, организация уже некоторое время рассматривают мобильные дисциплины и Wild Rift выглядит достаточно перспективно.

Мы всё больше присматриваемся к мобильным дисциплинам и изучаем различные варианты. Wild Rift выглядит довольно перспективно, хотя на данном этапе всё только начинается.

Состав NAVI по Wild Rift:

Zheng Ghost Julien (лесник);

Zeng Juzi Shiying (саппорт);

Xu SkyFL Guansheng (мидлейнер);

Mu Mumu Simone (керри);

Hu Garen Sipeng (топлейнер);

Владислав K1ndaGod Волобоев (тренер, менеджер).

