Главные новости дня с теннисных кортов, ледовых площадок и биатлонных стрельбищ — в традиционном дайджесте от Nevasport за 12 марта:

«Зенит» разгромно уступил «Олимпиакосу» на выезде в Евролиге

Петербургский «Зенит» разгромно уступил греческому «Олимпиакосу» в выездном матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра состоялась в Пирее на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась со счётом 75:61.

Россия опустилась на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА

Россия уступила седьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА Нидерландам. Рокировка произошла после матчей Лиги Европы. Смена позиций двух стран произошла после победного матча амстердамского «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы. У Нидерландов стало 38,4 балла. Россия, которая лишилась команд в еврокубках еще на прошлой стадии турнира, имеет 38,382 балла.

Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место, Акимова — 25-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на девятом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Второе место заняла представительница Германии Дениз Херрман Третье место у итальянки Доротеи Вирер. Лучшая из россиянок — Татьяна Акимова, она заняла 25-е место с одним промахом.

Карацев и Рублев выиграли турнир АТР в Дохе в парном разряде

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев выиграли турнир АТР-250 в Дохе в парном разряде. В финальном матче на центральном корте «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» Карацев и Рублев переиграли представителя Новой Зеландии Маркуса Дэниэлла и австрийца Филиппа Освальда. Матч продлился чуть менее полутора часов и продлился два сета. Счет по партиям — 7:5, 6:4 в пользу российского дуэта

Рублев проиграл Баутисте Агуту в полуфинале турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю Испании Роберто Баутисте Агуту в полуфинале турнира АТР 250 в Дохе, Катар. Игра состоялась на центральном корте комплекса «Халифа Интернешнл» и заняла 1 час и 13 минут. Спортсмены сыграли два сета, счет 6:3, 6:3 в пользу испанского теннисиста.

Хачанов вылетел с турнира АТР в Марселе, проиграв 287-й ракетке мира

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира АТР 250 в Марселе на стадии четвертьфинала, уступив представителю Австралии Мэттью Эбдену. Игра состоялась на центральном корте «Пале де Спортс» и продлилась 1 час и 53 минуты. Спортсмены сыграли три сета, счет по партиям 6:4, 4:6, 2:6 в пользу Эбдена.

Медведев вышел в полуфинал турнира в Марселе, обыграв Синнера

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира АТР 250 во французском Марселе, обыграв представителя Италии Янника Синнера. Игра на центральном корте комплекса «Пале де Спортс» заняла 1 час и 17 минут, счёт по партиям 6:2, 6:4 в пользу Медведева.

Ферстаппен показал лучшее время в первый день тестов «Ф-1», Мазепин — 15-й

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первый день предсезонных тестов «Формулы-1». Ферстаппен прошёл 139 кругов на резине «софт», его результат — 1 минута и 30,674 секунды. Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин 70 кругов откатал на «медиуме», его быстрейший круг на 4,124 секунды медленнее результата Ферстаппена.

Ученик Тутберидзе Колесников выиграл первенство России по младшему возрасту

Российский фигурист, воспитанник группы Этери Тутберидзе Николай Колесников стал победителем первенства России по младшему возрасту. Колесников набрал в сумме за три вида программы 285,10 балла, став лучшим в короткой программе и в элементах, а также став третьим в произвольной программе. Второе место занял представитель СШОР ЦСКА Лев Лазарев, его баллы — 277,55. Третье место досталось еще одному ученику Тутберидзе Арсению Федотову.