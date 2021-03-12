Игрок и стример по Dota 2 Глеб y0nd Важнов высказался о проблемах поиска состава на профессиональной арене. По его словам, в СНГ-регионе игроков четвёртой позиции очень много и поэтому найти ростер проблематично. Об этом он сообщил во врем я личной трансляции на Twitch.

Да кто позовет? В СНГ «четверок» миллион, ребят. Есть еще такие тимы, где-то кому-то нравлюсь. Это же еще обычно панибратство, когда из-за того, что ты конфликтанул в пабе с одним каким-то человеком, который в команде занимает 1/5 команды, и он потом говорит: «Нет, этот клоун мне сказал в пабе, что у меня руки из жопы растут»

Ранее киберспортмен Бакыт Zayac Эмилжанов присоединился к составу HellRaisers по Dota 2. Игрок заменил Ивана VANSKOR Скорохода. Данная информация была опубликована в телеграм канале директора клуба Алексея Magician Слабухина.