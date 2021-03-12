Игрок команды HellRaisers Роман Resolut1on Фоминок по Dota 2 поделился своими мыслями о причинах присоединения киберспортсмена Бакыта Zayac Эмилжанова к ростеру. По словам капитана, в начальной стадии игры коллектив испытывал проблемы и Эмилжанов может закрыть эту задачу. Об том Фоминок сообщил в комментариях телеграм канала Алексея Magician Слабухина.

Команда сильно проседала в early-game стадии, поэтому нужен был саппорт, который на себя возьмет эту роль и будет отвечать за игру в этой стадии. Бакыт имеет большой опыт драфтов и будет помогать мне улучшить этот аспект. Я поговорил с Ильей и убедил его попробовать сыграть 5 позиции.

12 марта Бакыт Zayac Эмилжанов присоединился к составу HellRaisers по Dota 2. Игрок заменил Ивана VANSKOR Скорохода.

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