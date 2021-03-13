На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине сегодня, 13 марта, состоятся две гонки с общего старта классическим стилем.

В 13:40 начинается масс-старт у мужчин на 15 километров, на 17:30 запланирован старт гонки у женщин на 10 километров.

Сборную России в мужской гонке с общего старта на 15 километров представят 8 лыжников: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Артём Мальцев, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин.

В женской гонке на 10 километров сборную России представят семь лыжниц: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая. Яна Кирпиченко не примет участие в этапе Кубка мира, поскольку плохо себя чувствовала после окончания чемпионата мира в Оберстдорфе.