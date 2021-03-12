Петербургский «Зенит» разгромно уступил греческому «Олимпиакосу» в выездном матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра состоялась в Пирее на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась со счётом 75:61.

Подопечные Хави Паскуаля хорошо провели первую половину встречи: первая четверть завершилась со счетом 28:15 в пользу «Зенита», вторая со счётом 13:15. После большого перерыва баскетболисты «Зенита» проиграли две четверти со счетом 24:15 и 21:5.

Самым результативным игроком «Зенита» в этой игре стал канадец Кевин Пангос, на его счету 20 очков. Также 11 и 10 очков на свой счет записали Алекс Пойтресс и Матеуш Понитка.

За «Олимпиакос» 16 очков в этой встрече набрал разыгрывающий Вассилис Спанулис, 13 баллов у форварда Александара Везенкова.