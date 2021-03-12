Свободный игрок в Dota 2 Иван VANSKOR Скороход поделился своими мыслями о исключении из ростера. Киберспортсмен раздосадован киком из команды за несколько дней до открытых квалификаций ко второму сезону Dota Pro Circuit. Геймер в твиттере пожелал удачи бывшим тиммейтам.

Очень не очень конечно получилось за пару дней до опен квал. Всё же желаю своей уже бывшей команде успехов, но не стоит забывать что без работы и открытости друг другу не будет ни успеха, ни единства команды. Отдельное спасибо организации @HELLRAISERSgg за поддержку! Вы крутые!

Ранее игрок команды HellRaisers Роман Resolut1on Фоминок по Dota 2 поделился своими мыслями о причинах присоединения киберспортсмена Бакыта Zayac Эмилжанова к ростеру. По словам капитана, в начальной стадии игры коллектив испытывал проблемы и Эмилжанов может закрыть эту задачу. Об том Фоминок сообщил в комментариях телеграм канала Алексея Magician Слабухина.