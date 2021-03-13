Ричард Льюис обвинил v1lat в клевете

Некоторое время назад комментатор и ведущий по CS:GO Виталий v1lat Волочай высказался о критике журналиста Ричарда Льюиса про нынешнего наставника состава Natus Vincere Андрея B1ad3 Городенского. По его словам, ненависть журналиста и его коллеги с Данкана Thorin Шилдса не объективна, а также, что этих представителей киберспортивной сферы выгнали из многих проектов.

Def рассказал о том, как ему удалось завершить карьеру в CS:GO

Бывший киберспортмен в CS:GO Дмитрий def Лемещук поделился историей о том, Как ему удалось с точки зрения психологии завершить карьеру игрока в CS:GO. По его словам, он применил технику «факторизации целей», благодаря которой взглянул на мир по-новому и переориентировал свои жизненные приоритеты и цели.

Ceb: С нетерпением жду матчи из разных регионов на Мейджоре

NeL: Nivera не будет играть за Vitality на ESL Pro League S13

Nongrata про игру за Dota Team: Сложно играть после перерыва

Игрок ростера Dota Team по Dota 2 Алексей Nongrata Васильев поделился своими мыслями относительно выступления за ростер в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 3. По словам киберспортсмена, он совершил много ошибок в игре против Team Empire и ему достаточно проблематично возвращаться на профессиональный уровень игры. Об этом он сообщил в интервью RuHub на Twitch.

NS про изменения в Dota Team: Вот вроде и пошло дело

Zayac стал игроком HellRaisers

NAVI подписала состав по мобильной League of Legends

Y0nd: В СНГ «четвёрок» миллион, ребят

Игрок и стример по Dota 2 Глеб y0nd Важнов высказался о проблемах поиска состава на профессиональной арене. По его словам, в СНГ-регионе игроков четвёртой позиции очень много и поэтому найти ростер проблематично. Об этом он сообщил во врем я личной трансляции на Twitch.

Resolut1on: Zayac будет помогать мне улучшить драфты

VANSKOR про уход из HellRaisers: Очень не очень получилось