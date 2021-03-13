В игре очередном регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома выиграл у «Аризоны Койотс» со счётом 4:0. Три шайбы забросил российский новичок «Уайлд» Кирилл Капризов.

Капризову удалось сделать хет-трик уже в третьем периоде. Бывший армеец забил дважды в первом периоде в течение двух минут, а третью шайбу забросил на последних секундах встречи. Еще одну шайбу в актив забилсал Юнас Бродин.

«Миннесота» одержали седьмую победу в последних десяти матчах играх, у «Аризоны» это пятое поражение в последних десяти играх. Следующие игры 14 и 17 марта команды также сыграют друг с другом.

Таким образом, Кирилл Капризов оформил свой первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге.