Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в игре с «Вегас Голден Найтс» забросил свою первую шайбу в сезоне. Бывший нападающий СКА отличился во втором периоде, сократив разницу в счете до одной шайбы. «Блюзмены в итоге проиграли в овертайме со счетом 4:5. В активе Тарасенко также голевая передача на Дэвида Перрона.

Ранее в игре с «Сан-Хосе Шаркс» 9 марта 29-летний Тарасенко заработал первое очко в сезоне, отдав результативную передачу.

А в ночь на 7 марта по московскому времени воспитанник новосибирского хоккея вышел на лед против «Лос-Анджелеса» — 3:4 (ОТ). То была первая игра для игрока с середины августа: в межсезонье он перенес уже третью операцию на плече. Т

До травмы Тарасенко выходил на лед 14 августа 2020 года в домашнем матче с «Ванкувером» (3:4 ОТ). В прошлом сезоне он провел только 10 матчей. До этого помог «Сент-Луису» завоевать первый в истории клуба Кубок Стэнли.