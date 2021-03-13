Российский лыжник Александр Большунов рассказал о планах на заключительные гонки сезона. Россиянин примет участие в Финале Кубка мира, который пройдет 13 и 14 марта в Швейцарии.

«Стратегия будет одна — не нарушать социальную дистанцию, держаться от всех спортсменов хотя бы на 1,5 метра, чтобы не было никаких казусов», — приводит шутку Большунова «РИА Новости».

Рассиянин отмети, что уже успел отойти от неприятного инцидента на финише лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе. По его словам, по приезду в Швейцарию, мысли уже были об этапе Кубка мира и как показать хороший результат на этих соревнованиях.

Напомним, что Большунов досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус», который полагается победителю общего зачета Кубка мира.