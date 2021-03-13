Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал итог встречи регулярного чемпионата Евролиги, в которой петербуржцы уступили греческому «Олимпиакосу» со счетом 75:61. «Зенит» отлично провел первую четверть (28:15), однако в последующих отрезках игры был заметно хуже.

Паскуаль поздравил Олимпиакос с победой и отметил, что «Зенит» не заслужил победу в этой игре.

«Во второй четверти мы просто исчезли. Минута за минутой мы теряли свою уверенность, мы перестали играть, перестали играть в нападении: не могли забросить из-под кольца, не могли забросить, когда были совершенно открыты», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Паскуаль отметил, что «Олимпиакос» с помощью Везенкова изменил ход игры, после этого с помощью смен в защите. «Зенит» же не мог забросить в лёгких ситуациях, а в таком случае выиграть невозможно, команде сильно не хватало уверенности в себе в последней четверти.

Матч с «Олимпиакосом» стал заключительной выездной игрой в Евролиге в рамках регулярного чемпионата.