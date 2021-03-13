В рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место сегодня, 13 марта, пройдет женская гонка преследования.

Начало пасьюта назначено на 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь:



Девушки преодолеют дистанцию в 10 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Первой будет стартовать норвежка Тириль Экхофф, выигравшая спринт. С отставанием в шесть секунд старт возьмет представительница Германии Дениз Херрман. После этого в гонку войдет итальянка Доротея Вирер.

Россиянка Татьяна Акимова стартует с 25-й позиции с отставанием в минуту и 20 секунд. 1 минуту и 34 секунды будет проигрывать Лариса Куклина, 1 минуту и 48 секунд — Светлана Миронова. Ульяна Кайшева будет стартовать с 58-го места, проигрывая почти две минуты лидеру.