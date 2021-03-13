Популярный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступления женской сборной России в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, где россиянки оказались за пределами первой двадцатки.

«Я хочу сказать, что такой биатлон нам не нужен, конечно. Потому что это позор. Но объективных обстоятельств для такого позора много. Мы — средняя команда», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Губерниев предположил, что может сейчас нам нужно поглубже зарыться, чтобы потом начать всплывать навстречу солнцу. По словам комментатора, молодцы, что хоть девчонки рассказывают, что происходит. Все очень сильно обескуражены тем, что происходит.

Результаты не утешают. Лучшая из россиянок, Татьяна Акимова, заняла в гонке 25-е место. Лариса Куклина стала 42-й, Светлана Миронова — 52-й, Ульяна Кайшева — 58-й, Евгения Павлова — 65-й, а Ирина Казакевич — 81-й.

Сегодня на Кубке мира по биатлону пройдет женская и мужская гонки преследования.