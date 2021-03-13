Хавбек подмосковных«Химок» Денис Глушаков может остаться в клубе и на следующий сезон. Накануне после победы над «Ростовом» (1:0) в игре 22-го тура РПЛ Глушаков рассказал подробности переговоров с командой относительно продлении соглашения

«Ну да, почему нет? Сейчас сделали новое предложение, идет стадия переговоров», — ответил Глушаков на вопрос продолжит ли он карьеру в»Химках» по окончании сезона.

В текущем сезоне РПЛ 34-летний россиянин сыграл 12 матчей, в которых забил два мяча и отдал результативную передачу.

Напомним, что Глушаков присоединился к подмосковной команде в октябре прошлого года на правах свободного агента. Предыдущий сезон он провел в «Ахмате», а до этого выступал за «Спартак».