Защитник клуба МХЛ «Динамо» Санкт-Петербург Тимур Файзутдинов угодил в реанимацию после попадания в него шайбы. Драматический эпизод произошел накануне, 12 марта, в игре против ярославского «Локо» (1:5).

Как сообщают на странице «Динамо» в ВК, в игре плей-офф хоккеист в игровой ситуации поймал на себя шайбу. В данный момент он находится в реанимации — за его жизнь борются ярославский врачи.

В этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодежной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве. Мы с тобой, Фаза!» — говорится на странице «Динамо».

Тимур Файзутдинов начинал этот сезон в качестве капитана молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург». 19-летний защитник провел за «Динамо» почти 200 матчей. Как отмечается в сообщении, он из тех хоккеистов, для кого не было ни одной игры или смены, когда бы он не бился бы за команду и не дрался за результат.