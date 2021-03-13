Бывший руководитель Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подал запрос в Генеральную прокуратуру о комплексной проверке СБР и всего российского биатлона на использование допинга. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на свой источник.

Причиной этого было массовое снятие юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области со всероссийских соревнований «Ижевская винтовка, когда стало известно, что прибывают допинг-офицеры Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Массовые снятия произошли в декабре прошлого года.

Президент СБР Виктор Майгуров объяснил это событие неудачно составленным календарем. В тренерском штабе говорили, что предоставили биатлонистам отдых перед юниорским чемпионатом мира.

Напомним, Драчев возглавлял СБР с мая 2018-го года по июль 2020-го. Он планировал вновь выставить свою кандидатуру, однако за день до выборов объявил об отставке. Его место занял Майгуров.