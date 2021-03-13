Согласно обновленным данным, в России на субботу, 13 марта, зафиксированы 9 908 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 4 380 525, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в России было проведено более 114,8 млн. 91 695 человек скончались, 3 985 897 зараженных успешно преодолели болезнь. У 302 933 россиян заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 475 россиян, 12 868 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 1600 новых случаев за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавилось 943 новых пациентов, в Московской области — 609 .